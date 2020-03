Calciomercato Juventus, un big è pronto a sposare ancora la causa bianconerta per i prossimi 5 anni. Ma le cifre da mettere sul piatto sono importanti.

Calciomercato Juventus, un big è pronto per continuare alla Continassa ancora a lungo. Non serviva forse nemmeno il gol capolavoro di ieri sera contro l’Inter a Paulo Dybala per dimistrare di essere insostituibile, ora e nel futuro. pderò adesso tutti in società sembrano essersi convinti a fare in fretta, perché l’argentino la prossima estate potrebbe diventare oggetto del desiderio di molte.

La situazione contrattuale del’argentino è chiara. Ha un contratto blindato sino al 2022 e da quest’anno è passato a guadagnare 7 milioni a stagione. Una cifra importante, inferiore però a quella dell’irraggiungibie Cristiano Ronaldo (31 milioni) oltre che a quelle per De Ligt e Higuain, entrambi a 7,5 milioni. Dybala ha valutazioni da top player, tra i 75 e gli 80 milioni di euro, e come tale vuole essere pagato. Il suo entourage ha sparato alto, 12 milioni per il rinnovo. Il club parte da 9, può arrivare almeno a 10 con i bonus e lì l’accordo diventerà effettivo.

Mercato Juventus, se Dybala resta altri big potrebbero essere sacrificati



L’alternativa per la Juve è metterlo sul mercato, ora che il suo valore è più che raddoppiato rispetto all’acquisto dal Palermo, Significherebbe quindi una ricca plusvalenza, ma solo la prossima estate, ché tra un anno, quando andrà verso scadenza, Paulo sarà padrone del suo destino. E di certo le offerte importanti non gli mancano.

La Juventus in realtà farà cassa con altri giocatori, per tentare l’assalto ad un big come prima punta, con Mauro Icardi in pole. Il primo sulla pista dei partenti è Miralem Pjanic, che gradirebbe molto un trasferimento alla corte di leoinardo al PSG, visto che il brasliano lo stima. Stesso discorso, anche se con destinazioni diverse, per Gonzalo Higuain. Piace al PSG, certo, ma è anche considerato in fase calante della carriera. Più facile quindi che accetti la corte di un’altra italiana, come la Roma.

E poi, per fare cassa, ci sono anche un paio di italiani come Rugani e Bernardeschi, entrambi eterni incompiuti a Torino ma con un buon mercato nel resto della Serie A. In uscita anche Rabiot, pche piace non poco al Lione e porterebbe soldi freschi oltre che plusvalenza essendo arrivato a costo zero. Con lui a luglio può partire Khedira che tra infortuni e scelte tecniche è ormai finito ai margini delle rotazioni di Sarri.