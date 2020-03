Coronavirus e quarantena, stabilite sanzioni pesanti per chi non rispetta i divieti di spostamenti e di circolazione nelle ‘zone rosse’ in Italia.

Coronavirus e quarantena, tempi durissimi per chi sgarra come ha anticipato da giorni il governo. Adesso è chiaro che non ci sarà più tolleranza, perché chi non rispetta la quarantena rischia il carcere. Tutto scritto nero su bianco nella direttiva inviata dal Viminale ai singoli prefetti, chiamati poi a farla rispettare e ad istruire le forze dell’ordine.

In particolare la sanzione per chi non rispetterà le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del Codice penale. Prevede l’arresto e una pena fino a 3 mesi oppure un’ammenda fino 206 euro). Questo sempre che, come è specificato nella direttiva, non si possa prefigurare un reato più grave. In particolare quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale, ossia i delitti colposi contro la salute pubblica “che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.

Il decreto in ogni caso demanda esclusivamente al prefetto l’esecuzione di tutte le misure previste. In particolare i controlli su strada dovranno essere effettuati dalle forze dell’ordine. Quindi in concreto significa che ad ogni casello autostradale, nelle zone interessate, saranno predisposti posti di blocco. Ma allo stesso modo verranno intersificati i controlli all’interno degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie.

Coronavirus, chi si sposta in zona rossa dovrà autocertificare i motivi

Come funzionerà quindi l’applicazione del decreto? In tutte le regioni che sono state riqualificate come zone rosse i cittadini sanno di avere raggi di spostamento molto ridotti. Come in fondo è stato in queste ultime due settimane ad esempio per chi vive a Codogno oppure a Vo’ Euiganeo, i primi due centri colpiti dall’epidemia del Coronavirus.

Chi si mette in viaggio dovrà dimostrare di avere “comprovate esigenze lavorative, o di salute“. Nel primo caso sarà necessaria una lettera d’incarico da parte del datore di lavoro. Oppure per i freelance comunque servirà certificare che lo spostamento è essenziale e inderogabile. Ma comunque può essere considerata sufficiente un’autocertificazione, che in ogni caso dovrà essere valutata. Nessuna limitazione negli spostamentoi invece per chi trasporta merci, deperibili o meno