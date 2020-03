Il Premier Giuseppe Conte chiude la Lombardia causa Coronavirus, così a Milano in molti anticipano le partenze. Ecco la situazione all’aeroporto di Linate.

Il decreto emanato questa notte dal premier Conte ha spaventato tutti i residenti di Milano. Infatti, da buon centro economico del paese, il capoluogo lombardo ha molti residenti non originari del posto. Proprio queste persone, spaventate dal virus hanno deciso di tornare nelle proprie città natali.

Questa mattina tra la Stazione Centrale e l’Aeroporto di Linate, nonostante la psicosi scatenata dal virus, si respirava comunque un’aria serena. Ai microfoni in molti hanno dichiarato di tornare prima a casa spaventati dal virus. Inoltre tra stazione ed aeroporto, quasi tutti i presenti erano muniti di mascherina come misura preventiva per evitare il contagio.

In molti sono diretti a Venezia, passando da Zona rossa a zona rossa, mentre altri invece tornano al sud dai propri cari.

Coronavirus, i terminal più affollati a Milano

Tra i terminal più affollati nel capoluogo milanese, troviamo quello di lampugnano che ha visto tanta affluenza già prima delle 7 di mattina. Lampugnano è il principale scalo per i bus diretti in tutta Italia, ed in molti hanno deciso di percorrere il ritorno a casa in autobus.

Inoltre sono ben 150 gli autobus in partenza dalla stazione milanese, quasi un record giornaliero. Tra i più preoccupati troviamo turisti stranieri provenienti da altri paesi e studenti universitari pronti a tornare a casa per riabbracciare le proprie famiglie. Una situazione inedita, visto che generalmente alle prime ore del mattino, lo scalo è quasi deserto.

All’aeroporto di Linate però la situazione sembrerebbe essere più tranquilla. Infatti sono in pochi ad aver previsto la partenza durante questa giornata e l’aeroporto non risulta sovraffollato, con i banchi dei check-in di Alitalia quasi completamente vuoti. Infine all’aeroporto sono pochi i voli cancellati, tra questi troviamo quelli in direzione: Napoli, Roma, Perugia, Alghero ed anche Bruxelles e Francoforte.

L.P.

