Pesante provvedimento dell’Autorità Antitrust nei confronti di Tim. La compagnia telefonica è infatti stata multata per ben 116 milioni di euro.

Una vera e propria stangata ha colpito la nota compagnia telefonica, Tim. Infatti l’Autorità Antitrust, nella giornata di ieri, ha concluso il procedimento sulla banda largha. In seguito al procedimento, infatti, l’Antitrust ha scoperto una strategia della compagnia telefonica per battere la concorrenza.

Con tale strategia, infatti, venivano ostacolate le altre compagnie telefonica nella costruzione di infrastrutture. Infatti, così facendo, la Tim ostacolava la crescita delle altre compagnie, riuscendo a prevalere in termini di prezzi e tariffe ma soprattutto in termini di qualità del servizio.

Così l’autorità ha dovuto sanzionare le tecniche di Tim per il controllo del mercato, giudicandole sleali per la concorrenza. Con queste tecniche, la compagnia telefonica ostacolava lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa.

Tim, gli ostacoli imposti alle altre compagnie

Con gli ostacoli imposti da Tim alle altre compagnie telefoniche, ha imposto una trasformazione del mercato sulla concorrenza infrastrutturale ed anche sul regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

Ci ha pensato poi l’Antitrust ad accertarsi del comportamento scorretto della comapgnia telefonicanell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del governo.

Come riporta l’Antitrust in una nota: “Questo comportamento, appare particolarmente grave in quanto i suddetti ritardi producono i loro effetti in una situazione complessiva che vede il nostro Paese già strutturalmente indietro di ben 18 punti percentuali rispetto alle altre economie europee in termini di copertura della Ftth“.

In seguito agli accertamenti sul comportamento della compagnia telefonica, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha così imposto una pena da ben 116 milioni di euro alla Tim. Infine, sempre dopo le indagini dell’Antitrust, è emerso che la strategia utilizzata avrebbe permesso l’utilizzo anche di informazioni privilegiate riguardanti la clientela.

L’autorità ha anche imposto i termini di pagamento della multa salata, che dovrà essere saldata entro l’1 ottobre 2020. Vedremo se Tim farà ricorso o se accetterà il provvedimento del Garante della Concorrenza e del Mercato.

L.P.

