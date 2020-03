L’età media dei morti per Coronavirus: anche se i casi stanno aumentando giorno dopo giorno, secondo le prime analisi i numeri parlano chiaro

Qual è l‘età media dei morti per Coronavirus in Italia? Se è vero che in queste due settimane sono state colpite persone di fasce diverse, un dato appare chiaro e per il momento non è stato ribaltato. La tendenza infatti, numeri alla mano, sembra dimostrare che la più colpita è la popolazione anziana.

Statistiche sembrano confermare quanto avvenuto già in Cina, che rimane di gran lunga il Paese con il maggior numero doi contagi e di decessi. I dati ufficiali in Italia sono soltanto quelli comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità. E su su 105 decessi avvenuti in Italia fino al 4 marzo (oggi i morti sono saliti a 233), i numeri non mentono.

L’età media dei pazienti ricoverati e poi deceduto, con una positività al Coronavirus (anche se non sono morti a causa di quello) è pari circa a 81 anni. Inoltre i maschi, almeno fino ad oggi, sono in numero maggiore rispetto alla femmine. Ma soprattutto quasi il 70% presneta diverse patologie preesistenti, solo acuiti dal Coronavirus.

Decessi per Coronavirus in Italia, chi aveva già patologie rischia di più



La statistica ha preso in esame i decessi fino al 4 marzo: 73 pazienti in Lombardia, 21 in Emilia Romagna, 7 in Veneto e 3 nelle Marche. Emerge che l’età media delle vittime è 81 anni, cioé circa 20 anni superiore all’età media dei pazienti contagiati complessivamente dall’infezione, con lle donne che sono ‘solo’ 28 (ossia il 26.7%).

Olltre il 40% dei decessi è avvenuto in una fascia di età compresa tra gli 80 e i 90 anni e il 32,4% riguarda persone tra 70 e 79 anni. Mettdendoci insieme il 14% di persone sopra i 90 anni, emerge chiaramemte il fatto che la popolazione anziana al momento è sicuramente più a rischio. L’età media dei deceduti maschi è pari a 79,9 anni, quella delle donne invece a 83,4 anni.

Altro dato incontrovertibile è legato al loro stato di salute. Il 67,2% delle persone decedute nei primi 10 giorni di diffusione del virus presentava almeno tre o più patologie e il 18,3% almeno due patologie. Quelli inbvece sino ad allora sani sono soltanto una piccola fetta di percenrtual. I particolare si tratta di persone ipertesi, oppure affette da cardiopatia ischemica e da diabete mellito. In media tra i primi sintomi e il prtimo ricovero sono passati circa cinqure giorni, tra il ricovero e il decesso altri 4.

Dati che ricordano molto da vicino quelli fatti registrare in Cina. Prendendo in esame oltre 72mila casi registrati nei primi due mesi di diffusione del Covid-19, il tasso di mortalità nelle persone da 70 anni in su è risuktato molto più alto rispetto agli altri. E le malattuie cordiovascolari anche in quel caso sono le più gettonate.