Negli ultimi giorni sono circolate innumerevoli informazioni circa la prevenzione da CoVid-19. Tra queste, purtroppo, anche molte notizie false, smentite in un articolo del New York Times.

I falsi miti sul Coronavirus. C’è chi si è divertito a lanciare messaggi di speranza totalmente falsi e, al tempo stesso, smentiti da chi le notizie false le combatte. Il New York Times, in un articolo redatto in collaborazione con Associated Press, ha smentito tutta una serie di fake news sulla prevenzione da Coronavirus, come quella di radersi la barba al fine di evitare il contagio.

Radersi la barba non è una misura di prevenzione! Come riportato da SkyTg24, negli Stati Uniti è circolata, negli ultimi giorni, un grafico del Centro per il controllo e prevenzione delle malattie, in cui si consigliava agli uomini di radere spesso la barba al fine di evitare il contagio. Falso! L’infografica esiste, ma è stata pubblicata, in tutt’altro contesto, nel 2017.

Le fake news sul Coronavirus

Bere molta acqua. Questa è un’altra falsa norma precauzionale per sopperire il contagio da CoVid-19. Non è vero che bere molta acqua ci rende immuni! Così come non è vera l’altra notizia circolata, sempre negli Stati Uniti, questa volta via social, dove si consiglia di bere il diossido di cloro. Falso!

Facciamo chiarezza sulle mascherine. Tra le notizie smentite dalla testata americana, c’è il falso mito delle mascherine. Il New York Times spiega che le mascherine, da sole, non proteggono dall’infezione. Così come suggerito dall’Organizzazione mondiale della sanità, le mascherine devono essere indossate da coloro che hanno sintomi, in modo tale da evitare il contagio. Ma, come riportato da Skytg24, non ci sono prove che le mascherine proteggono chi non è malato.

Altro rimedio falso, circolato nelle ultime settimane, è quello di mangiare l’aglio. L’aglio, pur essendo un alimento sano, non protegge dal contagio.

Il falso mito del colore del sangue. Anche questo, circolato negli ultimi tempi, è stato smentito dal New York Times. Questa fake news è circolata principalmente nei social e vedeva protagonista un presunto esperto, che in un filmato diceva di aver campionato sangue per il nuovo CoVid-19. Secondo quest’uomo, il sangue non infetto appariva rosso, mentre quello dell’altro campione appariva viola. La notizia del cambio colore è falsa!

Le vere misure di prevenzione

A scanso di equivoci, è bene seguire le normative che ci sono state indicate dalle autorità. Le vere norme di prevenzione sono le solite: lavarsi bene (e spesso) le mani con sapone e prodotti a base alcolica, coprire la bocca quando si starnutisce, mantenere una distanza di almeno un metro ed evitare luoghi affollati.

F.A.