Calciomercato Juventus, possibile addio per Paulo Dybala a giugno: la dirigenza bianconera avrebbe già in mente il sostituto

La Juventus in una stagione, fino ad ora, al di sotto delle aspettative nonostante si sia ancora in corsa su tre fronti, ha messo nuovamente in luce il talento puro di Paulo Dybala. Per questo motivo, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il ds Paratici vorrebbe iniziare a discutere del rinnovo del calciatore. Quest’ultimo pare voglia tra i 10 ed i 12 milioni netti l’anno, una cifra di gran lunga superiore ai 7 milioni attuali.

Per la dirigenza bianconera queste richieste sembrano essere elevate e qualora non si giungesse ad un accordo, l’argentino potrebbe anche partire. Su di lui ci sono Tottenham e Manchester United. Con i Reds si potrebbe imbastire anche uno scambio che prevederebbe il ritorno a Torino di Paul Pogba. Ad ogni modo il prezzo dell’ex Palermo attualmente si aggira intorno ai 90-100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, pronto il sostituto di Dybala

La Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport, starebbe pensando nuovamente a Federico Chiesa della Fiorentina. In questo caso il calciatore potrebbe essere proprio il sostituto di Paulo Dybala il quale futuro, come detto sopra, appare in bilico. I bianconeri però dovranno vedersela con l’Inter, altro club che lo vuole fortemente.

In estate è pronta ad aprirsi un’asta con base di partenza di 60 milioni di euro. La Fiorentina, dal canto suo, vuole prima rinnovare il contratto al calciatore in modo da mettersi nella posizione forte quando si riaprirà ufficialmente il periodo di calciomercato. Chiesa in questa stagione sta giocando anche molte partite al centro dell’attacco, come seconda punta, mentre gli anni scorsi aveva solamente presenziato nel ruolo naturale di ala destra. Questa evoluzione lo rende ancor più appetibile in ambito di mercato.

