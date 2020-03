‘La casa de papel 4’: dopo un anno di attesa, è finalmente in arrivo la quarta stagione. Un video in anteprima svela una triste, possibile, anticipazione.

La Casa de Papel, è finalmente in arrivo la 4a stagione della nota serie tv spagnola. E per l’occorrenza, ieri, l’account ufficiale Instagram ha postato un breve estratto della nuova stagione.

La casa de papel 4, spunta l’indizio?

In questo video appare l’ispettore Alicia Sierra mentre registra un messaggio per i banditi. In questo la donna dichiara di aver hackerato i social del’intera banda, così di avere la situazione sotto controllo.

Ma è proprio in quel momento che si registra un contro attacco col professore che irrompe bruscamente. Oltre a spronare tutti i suoi seguaci a non mollare, lo stratega rimarca la brutalità delle forze dell’ordine nei loro confronti.

“Per Lisbona. Per Nairobi. Per la libertà”, è questo il motto del capogruppo. Ma sono proprio queste parole finali ad aver lasciato una sorta di indizio. Ossia che Nairobi, colpita da un proiettile attraverso una finestra, sia effettivamente morta e non si sarebbe salvata in qualche modo come avrebbe riferito qualche spiffero. Professore che nel frattempo, ricordando la conclusione dell’ultima stagione, è stato tratto in inganno ed è convinto che Lisbona sia morta.

