Coronavirus, ecco come sta la moglie incinta del paziente 1. La donna, moglie del famigerato 38enne in Lombardia, era stata ricoverata in quanto positiva.

Coronavirus, ottime notizie per la moglie incinta del paziente 1. Come infatti riferisce l’ANSA, la donna e il bebè stanno bene e sono stati anche dimessi. Per chi non lo ricordasse, si tratta della coniuge del 38enne lombardo ormai famoso in quanto primo caso certificato in Lombardia.

Coronavirus, le condizioni della moglie del paziente 1

La donna, all’ottavo mese di gravidanza e dopo un lungo percorso, è potuta rientrare presso la sua abitazione dopo tutti i controlli del caso. Era stata ricoverata poiché era stata risultata anch’essa positiva seppur asintomatica. Rassicurata dai medici, ora completerà un periodo di isolamento prima di potersi riaffacciare nuovamente in pubblico.

L’ecografia svolta prima di salutare la clinica, inoltre, ha confermato che la la bimba che porta in grembo sta bene e non è infetta da coronavirus. Ora aspetteranno entrambe il padre ancora in ospedale. L’uomo, infatti, è ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il 38enne è intubato e stabile: attualmente sto stanno curando con un cocktail di farmaci sperimentali.

