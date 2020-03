Inter, clamoroso sfogo del presidente Steven Zhang che attacca la Lega di Serie A per le decisioni sui recuperi delle gare rinviare a causa del Coronavirus

Inter, clamoroso sfogo del suo numero uno, Steven Zhang che sul suo profilo Instagram attacca duramente la Lega di Serie A. Motivo del contendere, sempre che non si tratti di un fake (ma il profilo è quello ufficiale), le ultime decisioni sulle partite saltate a causa del Coronavirus. E nel mirino c’è Paolo Del Pino, il numero uno della Lega.

Una lunga Story nella quale Zhang attacca in maniera diretta: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale?”, scrive il presidente nerazzurro.

Casomai non avessimo capiro contro chi ce l’aveva, fa nomi e cognimi: “Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!”.​

Incredibile attacco di Steven Zhang al presidente Dal Pino.

Gli dice:

“Probabilmente il più grande e lugubre pagliaccio che io abbia mai visto. Vergognati!” Tremendo pic.twitter.com/o3NLmXiBgu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 2, 2020

Serie A, il calendario dei recuperi e della 27^ giornata sarà questo

Ma cosa ha deciso la Lega di Serie A? Ufficialmente nulla, perché le date dei recuperi non sono ancora state messe nero su bianco. Ma c’è un’intesa di massima per recuperare le sei partite della 7^ di ritorno saltate nell’ultimo weekend tra il 7 e il 9 marzo. In particollare Juventus-Inter sarà giocata alle 20.45 di lunedì 9 marzo. Contemporaneamente slitteranno tutte le altre giornate, verrà inserito un turno infrasettimanale dal 12 al 14 maggio e il campionato terminerà il 24 maggio.

Scendendo nel dettaglio, questo dovrebbe essere il calendario delle partite della 26ª giornata rinviate:

sabato 7

Sampdoria-Verona (ore 20.45)

domenica 8

Udinese-Fiorentina (ore 20.45)

lunedì 9

Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30)

Juventus-Inter (ore 20.45).

Nel weekend successivo in campo la 27ª giornata:

venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45)

Bologna-Juventus (ore 20.45)

sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15)

Genoa-Parma (ore 18)

Torino-Udinese (ore 20.45)

domenica 15

Lecce-Milan (ore 12.30)

Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15)

Inter-Sassuolo (ore 18)

Roma-Sampdoria (ore 20.45).