Coronavirus, positivi due giudici nella città di Milano: ecco quello che sta succedendo proprio in queste ore nel capoluogo meneghino.

Cresce il numero delle persone contagiate in Italia a causa del Coronavirus. A Milano – secondo quanto riferito proprio in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – due giudici sarebbero risultati positivi: si tratta di uno della Sesta sezione civile e dell’altro della sezione Misure di prevenzione. Le loro condizioni, però, non sarebbero gravi come annunciato dal presidente del Tribunale del capoluogo meneghino, Roberto Bichi.

Coronavirus, paura a Milano: le ultime

A questo punto, sarebbero scattate le operazioni di sanificazione degli ambienti frequentati dai due giudici: inoltre, le persone che hanno avuto contattati con loro andranno in isolamento per evitare una eventuale diffusione del virus. Seguiremo, dunque, con estrema attenzione la situazione a Milano e nelle altre città italiane e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.

