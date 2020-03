Pete Buttigieg, ex sindaco di South Bend si ritira dalla corsa Dem per eleggere il candidato alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Dopo il flop in South Carolina (dove ha vinto l’ex vice di Obama, Joe Biden), il trentottenne Pete Buttigieg si ritira dalla corsa Dem in vista delle elezioni presidenziali. Buttigieg, che era il più giovane candidato Dem alle presidenziali, si è posizionato quarto in South Carolina, con l’8,2%. Joe Biden ha raccolto il primo successo in South Carolina grazie al voto degli afroamericani, che nel luogo rappresentano il 60% dell’elettorato democratico. Secondo gli analisti, il ritiro di Pete Buttigieg è considerato “prematuro”, dal momento che era in terza posizione come numero di delegati.

Il ruolo di Buttigieg dopo il ritiro

Mayor Pete ha annunciato la resa nella giornata di domenica, dopo che il risultato ottenuto in South Carolina ha messo in luce la sua difficoltà di raccogliere voti nell’elettorato afroamericano e dunque poter diventare un candidato presidente tra i democratici. A seguito della sua importante decisione, si valuterà se l’ex sindaco darà il suo endorsement a qualcuno oppure se verrà scelto come vice nella corsa alla Casa Bianca.

Prima del disastroso risultato in South Carolina, il giovane candidato aveva ottenuto importanti risultati in Iowa, dove era arrivato primo, e poi in New Hampshire, dove era arrivato secondo, ma di poco, alle spalle del senatore del Vermont, Sanders. Ad ogni modo, Buttigieg ha ottenuto più voti e più delegati di Elizabeth Warren ed Amy Klobuchar, entrambe ancora in corsa.

“I suoi voti andranno a Biden”, questo il pensiero del presidente Donald Trump, che a seguito del ritiro dell’ex sindaco, ha twittato: “Pete Buttigieg è fuori. Tutti i suoi voti del Super Tuesday andranno al sonnolento Joe Biden. Grande tempismo. Questo è il vero momento in cui i dem iniziano a mettere Bernie fuori gioco. Nessuna nomination, di nuovo!”.

