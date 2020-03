Sarà un inizio di settimana segnato dal maltempo. Si conferma quindi il peggioramento meteo in questo lunedì, con piogge in estensione fino a domani.

Inizia finalmente la prima settimana di questo mese di marzo. Contrariamente al mese precedente, ad inaugurare questa giornata ci penserà una nuova perturbazione, pronta a portare piogge, vento e neve sulla nostra penisola.

Inoltre in questo nuovo inizio di settimana, potrebbe arrivare la sorpresa che tutti aspettavano. Stiamo parlando dei grossi cumuli di neve che scenderà sulle nostre montagne, scatenando possibili bufere anche sulle Alpi.

Invece sul resto della penisola, continuerà l’ascesa del ciclone pronto ad abbattersi sul Mediterraneo. Infatti non sarà una perturbazione a colpire l’Italia, ma un vero e proprio ciclone pronto a portare fenomeni forti sulla penisola, accompagnati da venti anche di forte intensità, oltre a rovesci, temporali, grandinate e nevicate sulle Alpi e sull’Appennino.

Andiamo quindi a vedere che venerdì ci aspetta e cosa ci riserverà il meteo sulla nostra penisola.

Meteo, lunedì segnato da piogge, temporali e forti venti

Così in questo inizio di settimana troveremo una situazione differente da settore a settore. Infatti dovrebbero iniziare ad arrivare dal Nord Europa le prime piogge di stagione, pronte a rinfrescare l’aria con conseguente abbassamento delle temperature. Andiamo quindi ad osservare che tempo farà nella giornata odierna, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, fin dal mattino, si avranno delle condizioni meteo instabili. A caratterizzare la giornata ci penseranno piogge e vento, mentre invece in Liguria arriverà addirittura qualche temporale. Le temperature calano nuovamente, con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, sin dal mattino avremo un grave peggioramento sulla Toscana. Qui dal pomeriggio le piogge ed i temporali aumenteranno a dismisura, estendendosi poi su tutte le regioni tirreniche. Qui le temperature risulteranno in rialzo, con massime dai 14 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia l’inizio di giornata risulterà più stabile ma soprattutto più asciutto. Con l’arrivo della sera la situazione peggiorerà su Molise, Campania e Basilicata, ma almeno per oggi non dovrebbero esserci fenomeni. Le temperature sono in rialzo con massime dai 18 ai 22 gradi.

L.P.

