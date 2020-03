Diletta Leotta alza la temperatura mostrando le sue curve mozzafiato tra la neve. Ecco lo scatto della giornalista e conduttrice siciliana su Instagram

Dopo lo straordinario successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020, con un boom record di telespettatori, Diletta Leotta si gode un periodo di relax. La bella giornalista e conduttrice siciliana ha postato poco fa una foto “bollente” sul proprio profilo Instagram mentre si trova in montagna, dove sta trascorrendo le vacanze invernali.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, cori sessisti allo stadio: “Fuori le tette” – VIDEO

Diletta Leotta, le curve mozzafiato tra la neve fanno alzare la temperatura: ecco lo scatto social

La 28enne catanese, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica, è reduce dalla straordinaria edizione di Sanremo, dove ha fatto da spalla ad Amadeus nel ruolo di co-presentatrice. Diletta ha ricevuto anche qualche critica per un monologo sulla bellezza, ritenuto troppo retorico e poco profondo da molti, soprattutto se confrontato ai racconti ben più emozionanti delle altre donne salite sul palco dell’Ariston

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, al trucco vestita di bianco: ma il reggiseno dov’è? (VIDEO)

Terminate le fatiche lavorative, per Diletta Leotta è arrivato il momento di godersi un periodo di relax. La meta scelta è la montagna e da grande sportiva ha postato alcuni video nelle Stories di Instagram, mostrando ai suoi fan di cavarsela molto bene sugli sci. Tra discese, gastronomia e relax in idromassaggio, il volto femminile di Dazn ha postato anche una foto, in mezzo alle neve, con una tuta da sci molto aderente, che mette in risalto le sue forme. Per la Diletta nazionale si tratta di un periodo molto proficuo dal punto di vista della carriera, visto che ora non è più famosa soltanto tra gli appassionati di calcio, ma il Festival è arrivata dentro le case di tutti gli italiani.