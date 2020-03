Il Coronavirus sta creando molti problemi anche al mondo dello sport e del calcio: stop fino al 23 marzo in un campionato europeo

Coronavirus ha ormai invaso, oltre l’Italia, anche buona parte del resto d’Europa. La rapida diffusione dell’epidemia influenzale sta condizionando l’economia e le attività quotidiane in molte parti del mondo, compresi gli eventi sportivi. Mentre in Italia si discute su come e quando giocare le partite del campionato di Serie A, poco dopo oltre i nostri confini hanno deciso di sospendere tutto.

LEGGI ANCHE >>> , 1700 casi positivi: medici in rianimazione – DIRETTA

Il Coronavirus ferma il calcio: stop al campionato in Svizzera

La Swiss Football League ha infatti deciso di sospendere fino al 23 marzo il campionato svizzero a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Consiglio della federazione elvetica ha infatti vietato tutte le manifestazioni che coinvolgono più di 1000 persone fino a tale data, con 4 giornate del torneo nazionale che slitteranno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, spunta un’ipotesi clamorosa: ecco la data per Juventus-Inter