Coronavirus, salgono a 13 i casi in Campania: le ultimissime in merito a quello che sta accadendo a Napoli e nelle altre province.

Si aggiornano continuamente i numeri relativi alle morti e alle persone contagiate in Italia a causa del Coronavirus. In Campania i casi sono saliti addirittura a 13 nel giro di poche ore: lo ha annunciato in conferenza stampa il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ecco le sue parole: “Non sono ancora certificati, ma i casi al momento sono 13. Se decidi di tenere aperti i tribunali e permetti di giocare partite aperte al pubblico, diventa ridicolo chiudere le scuole“.

Coronavirus, la situazione in Campania

Dei 13 casi in Campania, 9 farebbero riferimento alla provincia di Napoli, 2 a Caserta, 1 a Vallo della Lucania (Salerno) e 1 nel Beneventano. Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione nelle prossime ore: la nostra redazione seguirà quello che accade in Campania e nelle altre regioni d’Italia e vi terrà aggiornati come sempre.

