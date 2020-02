Arrivato il primo contagio di Coronavirus su un animale ad Hong Kong

Il Governo di Hong Kong ha diramato la notizia ufficiale: il primo cane è stato trovato positivo al Coronavirus. A seguito della notizia è stato imposto il divieto di compravendita e di alimentarsi di carne di cane, cosa piuttosto comune in Cina. Secondo l’Agriculture, Fisheries and Conservation Department – l’equivalente del nostro “ministero” dell’agricoltura della regione a statuto speciale – il cane non può in alcun modo contagiare altre persone. Oltretutto l’animale è asintomatico, ci si è accorti della presenza di Covid-19 a causa di campioni prelevati dalle cavità nasali e orali, risultati positivi.

