Continua ad espandersi in Italia il Coronavirus, arrivando fino al Sud. Infatti sono stati rilevati i primi casi positivi a Napoli ed in Abruzzo.

Continuano a crescere i casi di contagio da Coronavirus in Italia. Stando alle notizie dell’ultima ora, il virus sarebbe arrivato fino al Sud Italia, con i primi casi accertati a Napoli ed in Abruzzo.

Partiamo dal caso in Abruzzo. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo contagiato sarebbe originario della Brianza, ma avrebbe passato del tempo a Roseto degli Abruzzi in vacanza.

Dopo avergli diagnosticato tutti i sintomi del virus, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Teramo, dove adesso è in isolamento. Ed è proprio nell’ospedale abruzzese che i medici stannos volgendo ulteriori esami per confermare il caso di infezione. Intanto la famiglia del paziente è stata messa in isolamento.

Intanto spunta anche un caso sospetto a Napoli. Infatti dopo il primo tampone risultato positivo, un uomo è stato messo in isolamento, in attesa del risultato dei nuovi esami. L’uomo infatti sarà trasportato all’Istituto Superiore di Sanità a Roma, per verificare che si tratti di un caso di Covid-19. Inoltre, sempre in Campania, si attendono i risultati sugli altri due casi sospetti.

Coronavirus, i dati aggiornati in Italia

Continuano quindi a crescere i dati sui contagi in Italia. Secondo le ultime stime, il numero di contagi sarebbe salito a 474, mentre resta fermo a 12 il numero delle vittime.

Cresce però anche il numero di persone guarite dal virus cinese, infatti stando al bollettino del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sono tre i casi di guarigione.

Preoccupa il continuo diffondersi dell’epidemia, partita dal nord ed adessa arrivato fino a Napoli. Nel capoluogo campano, i medici stanno controllando i risultati del tampone del paziente risultato positivo. Nelle prossime ore si dovrebbero avere ulteriori informazioni sul paziente risultato positivo.

Di sseguito tutti i dati sui casi di contagio in Italia:

Lombardia: 305 contagi e 9 vittime;

305 contagi e 9 vittime; Veneto: 71 contagi e 2 vittime;

71 contagi e 2 vittime; Emilia Romagna: 47 contagi e 1 vittima;

47 contagi e 1 vittima; Liguria: 16 contagi;

16 contagi; Lazio: 3 contagi, tutti guariti;

3 contagi, tutti guariti; Piemonte: 3 contagi;

3 contagi; Sicilia: 3 contagi;

3 contagi; Toscana: 2 contagi;

2 contagi; Marche: 3 contagi;

3 contagi; Trentino Alto-Adige: 1 contagio;

1 contagio; Puglia: 1 contagio.

L.P.

