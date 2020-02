Ecosia, il motore di ricerca che promette ai suoi utenti di piantare alberi. Un’iniziativa nuova, incredibile, che sta conquistando moltissime persone.

Sempre di più si parla della crisi climatica ed ambientale in cui il mondo sprofonda giorno dopo giorno. I tassi di inquinamento, di ogni livello, sono assurdi. La situazione sta ormai per raggiungere un punto di non ritorno, facendo una stima ottimistica. Di certo bisogna fare qualcosa, ed anche in tempi strettissimi, se si vuole davvero riportare un equilibrio tra le persone che abitano il pianeta ed il pianeta stesso. Da millenni infatti l’uomo avvelena la terra che abita, distruggendola, disboscandola, bucandola ed inquinandola. Siamo vicini ad una data storica, quella che segnerà la fine dell’esistenza come la conosciamo, se non diamo una svolta green alla nostra economia.

Ecosia, il motore di ricerca green che pianta alberi

Proprio per questo è nata un’iniziativa come Ecosia. L’applicazione, se aggiunta a Chrome, permette di fare comunque ricerche senza problemi, proprio come non fosse attaccata alla nostra barra. Ogni volta che faremo delle ricerche su internet, però, contribuiremo ad ingrandire il portafoglio di Ecosia. La compagnia ha una missione chiara: l’80% del proprio ricavato verrà devoluto per piantare degli alberi in alcune zone sensibili, dove la flore e la fauna sono distrutte e messe in pericolo. Un tentativo per combattere la distruzione del verde. Di seguito cosa si legge sul sito ufficiale di Ecosia ed il link per scaricarla:

“Ecosia è come ogni altro motore di ricerca, ma con una grossa differenza: noi utilizziamo i nostri profitti per piantare alberi. I nostri alberi portano vantaggi alle persone, all’ambiente e alle economie locali”.

