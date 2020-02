Roma, infortunio per Pellegrini. Di seguito la situazione del calciatore e soprattutto i tempi di recupero del centrocampista italiano.

Lorenzo Pellegrini è uno dei giocatori più importanti per la Roma. Il centrocampista italiano sta facendo molto bene quest’anno e con i suoi assist sta fornendo tanti palloni decisivi. Qualche infortunio di troppo ha rallentato il suo progetto di crescita, ma le cose non sono di certo andate male. Per lui quest’anno in giallorosso numeri davvero spaventosi, con una partecipazione alla manovra offensiva impressionante. Fin qui 18 partite in Serie A, con 1 gol e 9 assist.

Bene anche in Coppa Italia, dove ha segnato 2 gol in 2 presenze. Anche quattro partite collezionate in Coppa Italia, con 2 assist per i compagni. Numeri importantissimi, che lo rendono un elemento chiave della squadra. Soprattutto dopo il grave infortunio di Nicolò Zaniolo, che ha finito anzitempo la sua stagione in giallorosso.

Roma, infortunio per Pellegrini: lesione muscolare

Secondo le ultime notizie che filtrano da Sky Sport, per il calciatore ci sarebbero state delle approfondite visite mediche. L’edema riportato da una botta di gioco durante la gara contro il Lecce si è assorbito ed ha reso possibile guardare come stesse la gamba. La situazione non è delle migliori. Pellegrini ha infatti riportato una piccola lesione al flessore della coscia. Sicuramente salterà il Gent e con ogni probabilità anche il Cagliari. Il giocatore potrebbe tornare forse in panchina per la gara interna contro la Sampdoria.

