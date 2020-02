Aumentano le regioni in Italia con almeno un caso di Coronavirus accertato. È notizia di pochi minuti fa la positività di un residente in una nuova regione

Le notizie relative al Coronavirus, la terribile epidemia cinese che sta preoccupando ogni parte del mondo, aumentano di minuto in minuto. L’Italia continua ad essere uno dei paesi maggiormente colpiti e danneggiati dalla malattia, con un numero di contagiati in costante aumento. È arrivata poco fa la notizia di un nuovo contagio, l’ennesimo. Questa volta si tratta di un residente in una regione fin qui ancora estranea al Coronavirus: la Liguria. Precisamente, il nuovo caso di persona positiva alla malattia sarebbe stato trovato ad Alassio, proprio nella regione ligure. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore.

Coronavirus, il presidente della regione Liguria annuncia un nuovo caso

È stato Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ad annunciare un nuovo caso, il primo nella regione ligure, tramite un post sul suo profilo Twitter. “Invito tutti a mantenere la calma, come ogni volta affronteremo la situazione nel migliore dei modi” così il presidente Toti ha voluto tranquillizzare i propri cittadini, invitandoli a mantenere la calma e a non creare inutili allarmismi. Inoltre, il governatore della Liguria ha annunciato una diretta Facebook a breve, in modo da poter dire di più sul primo caso accertato di Coronavirus in Liguria, e più precisamente ad Alassio.

