Psicosi Coronavirus, finge di stare male alla casse del supermercato e mentre le cassiere si distraggono per soccorrerlo, lui scappa con la spesa.

Coronavirus, finge un malore alle casse di un noto supermercato del milanese e ne approfitta per scappare con la spesa. Nell’Italia del Nord messa ko dal Coronavirus e dalle paure che ne sono derivate, è successo anche questo nelle ultime ore. Un fatto paradossale ma che racconta bene il clima che viviamo.

Tutto è accaduto in un noto supermercato a Nova Milanese, come raccontano le cronache locali (la notizia è stata diffusa da Primamonza.it). Un signore di una certa età aveva riempito il carrello ed era arrivato quasi alle casse. Nulla di strano se non fosse che una volta vicino al momento di pagare si è accasciato vicino al bancone delle informazioni e ha cominciato a starnutuire.

Quella è una delle tante zone focolaio del Coronavirus al Nord, quindi la prima preoccupazione di tutti è stata verificare la sua salute. Quando però le cassiere si sono distratte, per soccorrerlo, l’anziano ne ha approfittato per eludere i sistemi di sicurezza e scappare con la spesa. Nè il personale del supermercato e nemmeno i clienti, sorpresi da una mossa così inattesa, sino riusciti a fermarlo e così è fuggito indisturbato.

Coronavirus, occhio alle truffe ma anche alle molte fake news



Ma quella dell’anziano che ha beffato tutti scappando con il malloppo della spesa non è l’unica truffa legata al Coronavirus. Nei giorni scorsi infatti la Croce Rossa e le forze dell’ordine hanno avvisato tutti mettendo in guardia dai finti operatori. Con la scusa del tampone di controllo, potrebbero enbtrare nelle case degli anziani e derubarli.

Ma altrettanto pericolose sono le fake news che in questi giorni stanno proliferando sul web. Come quella sulla chiusura delle scuole che è reale, almeno sino a domenica prossima, soltanto nelle regioni colpite dal virus e non dappertutto.

Ancora una volta l’avvertimento arriva dagli uomini in divisa: “La Polizia di Stato – fa sapere il Viminale – ha segnalato la diffusione sui social media di molti messaggi falsi, le cosiddette fake news, che generano allarme ingiustificato. Tra queste anche una presunta disposizione di chiusura di tutte le scuole d’Italia a causa dell’emergenza coronavirus”. la Polizia invita i cittadini a “non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e segnalarli tramite il sito https://www.commissariatodips.it”. Tutti avvisati quindi.