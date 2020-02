Come lavarsi le mani è tornato un interrogativo di moda nelle ultime settimane. Con il coronavirus che si diffonde facilmente come un raffreddore comune, si è tornati a farsi delle domande.

Coma lavarsi le mani? Sembra una delle domande più ridicole del mondo, eppure ora spinge la maggior parte delle persone ad una riflessione. Il coronavirus continua a diffondersi tra le persone e lo sta facendo a ritmi incredibili, come un raffreddore comune. Proprio per questo sono prescritte le stesse attenzioni e le stesse norme igieniche consigliate per proteggersi da tali batteri. Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha condiviso una nuova guida per accertarsi che tutti si lavino le mani nel modo più corretto possibile, evitando di diffondere la malattia. La procedura è senza dubbio lungo, ma l’efficacia è assicurata per quanto concerne la pulizia totale dei palmi e delle dita.

Come lavarsi le mani, la guida OMS per il Coronavirus – GRAFICO

1 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani;

2 Friziona le mani palmo contro palmo;

3 Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa;

4 Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro;

5 Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro;

6 Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa;

7 Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette; tra loro nel palmo sinistro e vicecersa;

8 Risciacqua le mani con l’acqua;

9 Asciuga accuratamente con una salvietta monouso;

10 Usa la salvietta per chiudere il rubinetto;

11 Una volta asciutte, le tua mani sono sicure.

