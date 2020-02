Lite furibonda tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi: fra i due volano parole pesanti come mostrano le immagini di questo Video.

Lite furibonda tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi nel corso della puntata di ieri sera del noto programma televisivo ‘Live Non è la D’Urso’. Il noto critico d’arte e politico italiano, infatti, ha accennato ad una presunta raccomandazione di una ragazza protagonista de ‘La Pupa e il Secchione’ e ha scatenato la reazione della conduttrice televisiva. Tra i due sono volate parole pesantissime e la D’Urso ha invitato più volte Sgarbi a lasciare il programma.

Lite tra la D’Urso e Sgarbi in diretta tv: il Video

Vittorio Sgarbi, in particolare, ha usato coperto d’insulti la D’Urso, adoperando un linguaggio particolarmente scurrile. Ma non è finita qui: il saggista e opinionista di Ferrara ha annunciato in queste ore un provvedimento contro Barbara D’Urso, minacciando di portarla in tribunale. Ecco il VIDEO che sta circolando proprio in queste ore sul web:

