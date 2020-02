Psicosi da Coronavirus anche in Emilia Romagna, supermarket vuoti: la fotogallery di iNews24

L’Italia è letteralmente in preda al caos. Il coronavirus è il tema degli ultimi giorni, ma spesso, accostato al virus troviamo la parola psicosi. Cos’è la psicosi? Ve la mostriamo in pochissime foto. La gente in preda al panico ha letteralmente svaligiato i più noti supermercati. Le foto proposte sono state scattate all’Eurospin di San Pietro in Casale, un piccolo paesino di poco meno di 13 mila abitanti, in provincia di Bologna, in Emilia Romagna.

Attualmente nessun caso si è verificato a Bologna ed in provincia, ma la Regione Emilia Romagna è stata colpita: finora 19 i casi accertati, 16 a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena, tutti in qualche modo riconducibile al focolaio lombardo.

Coronavirus, la fotogallery del supermercato in Emilia Romagna

Uno scenario da film horror, banchi vuoti, cassieri con mascherine per evitare qualsiasi tipo di contagio. La fotogallery di iNews24 dall’Emilia Romagna, per testimoniare quanto riportato.