Scena terrificante a Napoli dove una statua della Madonnina è stata trovata bruciata

Scenario macabro in a Sant’Antimo, un piccolo paese dell’hinterland napoletano dove una statua della Madonnina è stata bruciata. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì, ma ancora non si sono accertate le cause dell’accaduto. La statua della Madonnina è lì da molto tempo, mai vittima di vandalismo, a piazza terzo Millennio.

Non si è riusciti a risalire ancora all’artefice, ma il terrore è che dietro a questo gesto ci sia qualcosa di macabro. Tra i cittadini si chiacchiera molto, essendo una comunità piuttosto piccola, ma quello che ci si augura è qualche scherzo vandalico di qualche ragazzo poco credente, piuttosto che un vero e proprio rito satanico.

