Il Coronavirus in Italia ha imposto la chiusura di tutte le scuole nelle Regioni a rischio. Gli alunni potrebbero perdere l’anno scolastico? Ecco cosa dice la legge

Negli ultimi giorni il Coronavirus è sbarcato anche in Italia e le autorità nazionali stanno cercando di prendere tutte le precauzioni per evitare una sua maggiore diffusione. L’epidemia si sta già propagando soprattutto in Regioni come Lombardia e Veneto, ma nelle ultime ore stanno aumentando anche i casi accertati in Piemonte ed Emilia Romagna. Una delle prime misure del governo è stata la chiusura delle scuole, oltre anche ai luoghi di lavoro, attività commerciali ed eventi sportivi e culturali di aggregazione.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus in Italia, sospese tutte le gite scolastiche

Scuole chiuse per il Coronavirus, si rischia di perdere l’anno? Ecco cosa dice la legge

La situazione di emergenza per il Coronavirus ha consigliato saggiamente il Ministero della Sanità, insieme a quello dell’Istruzione e al commissario straordinario Angelo Borrelli, di tenere le scuole chiuse per tutta questa settimana. La legge, in particolare il decreto legislativo n.297 del 1994, dice che sono le Regioni a stabilire il calendario scolastico, ma devono essere obbligatoriamente rispettate almeno 200 giorni effettivi di lezione. A questo si aggiunge anche in aggiunta un “congruo numero di giorni per lo svolgimento di attività didattiche ed educative integrative“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 129 infetti, 26 in terapia intensiva: oltre 3000 tamponi effettuati – DIRETTA

Ma il Ministero dell’Istruzione, nel 2012, ha detto che al ricorrere di particolari situazioni e cause di forza maggiore come eventi atmosferici, necessità di elezioni amministrative o politiche ed emergenze sanitarie, l’anno scolastico debba essere fatto salvo. Dunque, in caso di ordinanze sindacali di chiusura delle scuole il totale dei 200 giorni non deve essere obbligatoriamente rispettato. In alcuni casi le istituzioni scolastiche, in casi di prolungata sospensione delle attività didattiche, potranno valutare il recupero, anche parziale, dei giorni di lezione persi.