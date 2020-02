Un uomo di 27 anni ha deciso di non rispettare le regole di isolamento per Coronavirus.Scappato da Codogno è tornato in Irpinia, adesso è in quarantena.

Appena è scoppiata la notizia del virus diffuso nella sua città di residenza, un uomo non ce l’ha fatta ed ha deciso di abbandonare la città lombarda per tornare dalla famiglia in Irpinia. L’uomo, che secondo le indiscrezioni avrebbe 27 anni, dopo aver sentito la notizia avrebbe fatto le valigie per tornare nella sua terra d’origine.

L’uomo con sè, però, si è portato un terribile dubbio, non sapendo se fosse infetto o meno dal Covid-19. Così ha deciso di partire in compagnia della moglie per tornare a Montefusco, un piccolo comune italiano con poco più di mille abitanti, in provincia di Avellino. Una volta rientrato in Campania, l’uomo insieme a tutta la sua famiglia è stato messo in quarantena.

Coronavirus, massimo riserbo sull’identità del giovane

Ma se da una parte il giovane 27enne insieme a tutta la sua famiglia è stato messo in quarantena, da un’altra si cerca di mantenere la massima riservatezza sulla sua identità.

Il sindaco di Montefusco, Gaetano Zaccaria, non ha potuto prendere altra misura di sicurezza che blindare la casa della giovane famiglia. Inoltre, sempre il sindaco Zaccaria, ha firmato un’ordinanza.

In questo fascicolo, la famiglia scappata da Codogno non deve uscire di casa e non deve avere contatti con l’esterno per due settimane. Successivamente il sindaco ha trasmesso l’ordinanza al Prefetto di Avellino e alla Asl.

Solamente superato il periodo di due settimane in quarantena, si potrà vedere se la famiglia è infetta o no. Infatti il tempo di incubazione del virus è proprio di 14 giorni.

Inoltre il rientro della famiglia ha provocato non poca preoccupazione nella piccola comunità di Montefusco. Intanto si continua ad indagare su come la famiglia abbia fatto ritorno ad Avellino, se a bordo della propria auto o se abbia usato un treno o un autobus.

