Anche a Napoli continuano le operazioni preventive contro il Coronavirus. Ci saranno disinfezioni sui treni di Circumvesuviana e Cumana

Il Coronavirus sta inevitabilmente preoccupando sempre di più. L’epidemia continua ad espandersi, e le notizie negative ad aumentare. Per questo motivo organi di ogni tipo si stanno muovendo per prevenire il contagio e applicare tutte le norme precauzionali ed igienico-sanitarie, necessarie per debellare sul nascere la diffusione del virus ad altre persone. In Campania, l’EAV (Ente Autonomo Volturno) ha annunciato ai propri utenti che verranno effettuate alcune operazioni di disinfezione preventiva sui mezzi di trasporto a loro disposizione. Tutto questo al fine di prevenire eventuali contagi. Sempre secondo l’EAV, è importante tutelare in pieno i propri clienti, agendo sul nascere, pur non essendoci ancora indicazioni provenienti dagli organi del settore.

Coronavirus, su quali treni verranno effettuate le disinfezioni

Le operazioni di prevenzione dell’EAV nell’area campana di Napoli si stanno effettuando proprio in questo momento. Infatti, dallo scorso 21 e fino al 27 febbraio 2020 saranno in corso attività di disinfezione sui treni di: Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana, MetroCampania NordEst e sulle linee suburbane. Le seguenti attività preventive, in aggiunta alle solite disinfezioni periodiche da effettuare per legge, sono a carico dell’azienda Ditta Florida 2000. Quest’azienda ha inoltre il compito di esporre, su almeno tre vetri di ogni carrozza. una targhetta espositiva in cui viene indicata l’avvenuta disinfezione, oltre ad esserci apportata la data in cui è stata effettuata. In tutti e 7 i giorni, queste operazioni avranno luogo tra le ore 7:00 e le ore 15:00, mentre dalle 16:00 alla chiusura del servizio giornaliero non ci saranno ulteriori attività preventive.

