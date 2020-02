Nuovo caso sospetto in Italia: una donna di Ostia è stata trasferita allo Spallanzani per accertamenti

E’ una giornata davvero nera in Italia per il Coronavirus. L’epidemia si sta diffondendo soprattutto al Nord, in Lombardia e Veneto, ma ora i casi sospetti si moltiplicano anche nel Centro-Sud. Dopo il bambino ricoverato al Cotugno di Napoli, poco fa anche una donna di Ostia è stata trasportata all’Istituto Spallanzani di Roma per effettuare tutti gli accertamenti del caso. La donna aveva accusato una patologia respiratoria e si era rivolta al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia ed è stata subito trasferita tramite ambulanza in bio-contenimento al centro specializzato nelle malattie infettive della Capitale.

Ostia, nuovo caso sospetto di Coronavirus, donna trasferita allo Spallanzani: le ultime

La donna di 54 anni ha accusato una grave polmonite ed è stata subito messo in isolamento allo Spallanzani, come previsto dalle procedure. Affetta da febbre e problemi respiratoria, la signora ha fatto insospettire gli operatori sanitari del pronto soccorso di Ostia quando ha raccontato di essere stata a contatto con un bambino cinese, malato anch’esso da un paio di settimane con gli stessi sintomi. Il piccolo sarebbe rientrato dalla Cina, ma gli altri suoi famigliari non avrebbero accusato sintomi. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti i test, con la speranza che non sia un altro caso di Coronavirus in Italia.

