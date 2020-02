Lombardia, primo contagio da Coronavirus: ricoverato nel Lodigiano un uomo 38enne che non era stato in Cina

Purtroppo non arrivano buone notizie in materia di Coronavirus in Italia. Un 38enne è stato ricoverato presso l’ospedale di Codogno, nella zona del Lodigiano, per un sospetto contagio. Dopo le analisi è risultato positivo al COVID-19 e subito messo in isolamento.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha dichiarato che “sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”. Attualmente il paziente “è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. Tutti i ricoveri al Pronto Soccorso e le altre attività del nosocomio sono al momento sospese in via cautelativa“, conclude Gallera.

Da quanto appreso inizialmente l’uomo non si sarebbe recato in Cina nell’ultimo periodo, ma potrebbe aver avuto dei rapporti con persone asiatiche. Le autorità competenti stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti per cercare di capire da dove possa provenire il contagio. Lo stesso assessore ha voluto aggiungere: “Tutti coloro che hanno avuto contatti con il 38enne sono in via di individuazione. Stiamo adottando tutte le misure necessarie in questi casi“.

Secondo alcune indiscrezioni il signore in questione potrebbe ever avuto a che fare per lavoro con persone rientrate da non molto tempo dalla Cina. Sarebbe il primo italiano a contrarre il virus senza nessun contatto col il paese asiatico.

