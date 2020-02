Coronavirus, scoperta scioccante: ecco a quanto risalirebbe il primo vero contagio. Confermato, dunque, un enorme ritardo delle autorità cinesi nel lanciare l’allarme.

Coronavirus, la diffusione sarebbe iniziata addirittura un mese prima dell’annuncio della Cina. E’ quanto emerge da alcuni test realizzati dall’Imperial College of London e riportati da Medical Facts, i quali evidenzierebbero delle gravi responsabilità dal governo cinese nell’allertare gli altri Paesi mondiali.

Coronavirus, la scoperta sul primo vero contagio

Precisamente, infatti, la diffusione del virus sarebbe partita nei primissimi giorni di dicembre. L’allerta, invece, è stata poi più seriamente diramata solo a inizio 2020. Per mantenere segreto il tutto, la Cina non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione.

Questa verità – finora ipotizzata da molti esperti – sarebbe stata ora confermata da questo studio ben preciso, i cui risultati sono emersi dopo aver realizzato il patrimonio genetico dei virus isolati dai pazienti. Da lì, base delle differenze evidenziate, è stata stimata la possibile data del primo contagio.

Situazione poi sfuggita completamente di mano. Nella provincia dell’Hubei, per esempio, il bilancio sale tragicamente a 2.2.30 morti come rende noto il governo cinese. E l’ondata è destinata a non fermarsi, considerando i 411 nuovi caso di cui 319 nella capitale di Wuhan. Molti medici, in questi giorni, hanno ammesso di aver dovuto tener il segreto su pressione dello Stato.

Poi ci sarebbe un’ulteriore rivelazione scioccante a tal proposito. Secondo quanto annunciato giorni fa da Arirang Tv – nota emittente coreana – il coroanvirus sarebbe nato in un laboratorio autorizzato dal governo e non sarebbe frutto dell’evoluzione. La creazione umana, poi, sarebbe fuoriuscito da un laboratorio di massima sicurezza.