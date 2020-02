Wanda Nara ha parlato del perché non parteciperebbe mai ad un’edizione del Grande Fratello come concorrente. La motivazione è molto intima e piccante.

Wanda Nara è stata intervistata da Chi, noto magazine di gossip e sullo spettacolo. La donna argentina ha toccato vari temi, tra i quali ovviamente la presentazione del Grande Fratello. E’ lei la regina indiscussa di ogni serata, che riesce ad arricchire con la sua presenza scenica e con le sue riflessioni, qualche volta anche un po’ scanzonate. La donna madre di cinque figli e moglie del noto centravanti Mauro Icardi, ha confessato che lei non accetterebbe mai e poi mai di entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente. La biondissima sudamericana, infatti, ha sostenuto che non riuscirebbe a lottare con l’inevitabile voglia di fare l’amore che poi le verrebbe. Di seguito le sue dichiarazioni, che stanno facendo impazzire i social networks.

Wanda Nara: “Mai nella casa del Grande Fratello”. Il motivo è piccante

“Come scelgo il vestito? Prima di ogni puntata mando qualche foto a Mauro. Se mi dice di no, ci rifletto un po’ perché ha molto gusto. Geloso? No, no. Non direbbe mai di no ad un vestito un po’ più scollato perché non è assolutamente geloso.

La vita che faccio? E’ senza dubbio molto difficile. Mi muovo su tre città, viaggio sempre. Per poterlo fare mi serve un grande aiuto, ma per me è importante, anche perché insegno ai miei figli il valore del lavoro e dell’indipendenza economica. Quindi va bene così.

Se accetterei di entrare nella casa del Grande Fratello? Mai. Dopo un po’ viene voglia di fare l’amore. All’isola dei Famosi non succede perché hai fame, me l’ha detto un’ex concorrente. Non pensi a quelle cose, ma nella casa sì. Io non potrei mai resistere, dovrei scappare per forza!”.

