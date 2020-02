Calcio, il Psg rischia la fine del City: Al Khelaifi è nei guai per corruzione e potrebbe essere pesantemente sanzionato

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è stato accusato di corruzione dell’ex segretario generale della FIFA Jerome Valcke.

Valcke è al contempo finito sotto inchiesta per aver accettato tangenti per i diritti televisivi della Coppa del Mondo.

Al-Khelaifi, che è il presidente di beIN Media Group e anche membro del comitato esecutivo della UEFA, ha comunque fatto cadere le accuse di corruzione in relazione alla Coppa del Mondo 2026 e 2030.

Un comunicato stampa dell’ufficio del Procuratore generale svizzero recitava: “L’OAG ha accusato Valcke di aver accettato tangenti e di aver falsificato documenti, oltre ad aver gestito fondi illegali”.

Al-Khelaifi è accusato di aver denunciato Valcke di commettere una gestione criminale aggravata, essendo al contempo finito nello stesso girone infernale della corruzione.

Il dirigente del Qatar Al-Khelafi, 46 anni, è stato l’uomo al timone del Parc des Princes dall’acquisizione del club nel 2011.

Da allora, ha collezionato una serie di acquisti faraonici, come i 230 milioni per Neymar, o gli oltre 150 per Mbappe. Nonostante ciò il Psg fatica ad ottenere risultati soddisfacenti in Europa, vero grande obiettivo. La squadra parigina non ha mai superato i Quarti di Finale di Champions League. Ora il rischio è che la Uefa possa sanzionare il team con una sanzione simile a quella comminata per il Fair Play Finanziario al Manchester City. Il Psg rischia l’esclusione dalle coppe se le accuse di corruzione verranno confermate nei vari gradi di giudizio.

