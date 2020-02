Matteo Renzi, ospite a ‘Porta a Porta’ lancia una proposta clamorosa ma non nuova nello scenario politico italiano. Ed è pronto a raccogliere le firme.

Matteo Renzi protagonista assoluto nella puntata di oggi a Porta a Porta. Soprattutto perché, oltre a fare il punto dell’allenaza di governo tra Italia Viva e il resto della maggioranza, ha sdoganato una proposta. Come in passato Silvio Berlusconi, anche lui adesso spinge per l‘elezione diretta del Premier.

Lo ha detto chiaramente ed è pronto a scebndere in camppo con una iniziativa concreta. Chiede l’appoggio di tutti, da sinistra a desrtra, per portare avanti un progetto che cambierebbe il nostro Paese. “Portiamo il sistema del sindaco d’Italia a livello nazionale. Alle Politiche si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l’elezione diretta del presidente del Consiglio”.

Se la sua proposta non dovesse incontrare il favore della maggioranza, o comuqnue ottenere i voti necessari, passerà alla fase due. “Lancerò una raccolta di firme, insieme al lavoro preparatorio che faremo con gli altri partiti perché si arrivi al sindaco d’Italia”. Secondo il leader di Italia Viva è chiaro che così non possiamo andare avanti. Quindi spazio allì’innovazione anche a Palazzo Chigi: l’unico modo per far tornare competitiva l’Italia è darle stabilità. E sapere che un Presidente del Consiglio rimarrà in carica almeno per 5 anni è una garanzia.

Matteo Renzi rassciura il Premier Conte ma sulla prescrizione non molla



Matteo Renzi, nella sua lunga intervista con Bruno Vespa, ha parlato anche di altro. Come il rapporto di Italia Viva con la maggioranza, confermando che qualcuno ha provato a farli fuori cercando una serie di senatori ‘responsabili’ per garantirsi i voti. “Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini. Non diventeremo la sesta stella’.

Il nodo rimane sempre quello della prescrizione della discussa riforma Bonafede. Italia Viva potrebbe anche presentare una mozione di sfiducia, anche se secondo lui almeno fino al 2021 non ci saranno altre elezioni: però il suo partito non starà a guardare ed è protno ad avanzare una serie di proposte. “Conte abolisca il reddito di cittadinanza, è un un fallimento. Solo l’1,7% delle persone ha trovato lavoro”.

Ma il Premier attuale può dormire sonni tranquilli? “Il problema del governo non l’abbiamo mai posto noi. Io non ho mai detto che avrei tolto la fiducia a Conte. Certo è che questo governo deve verificare se va avanti o no. Se invece loro ci vogliono togliere, noi togliamo il disturbo”.