Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano in grande: la squalifica del Manchester City potrebbe portare un clamoroso attaccante a Torino

Poco meno di una settimana fa è arrivata una notizia che potrebbe stravolgere gli equilibri di mercato per la prossima estate: la squalifica del Manchester City dalla Champions League per le prossime due stagioni. Tutte le grandi big d’Europa si sono da subito mosse per capire le intenzioni del club allenato da Pep Guardiola. I top player che militano nella squadra dello sceicco Mansur difficilmente decideranno di restare senza il prestigioso palcoscenico europeo, perciò quest’estate ci potranno essere diversi movimenti di mercato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra le squadre interessate ai grandissimi nomi presenti nella rosa del City, ci sarebbe anche la Juventus. L’attuale tecnico dei campioni d’Italia, Maurizio Sarri, sognerebbe infatti un nome in attacco che avrebbe del clamoroso: Gabriel Jesus. La giovane stella brasiliana è sicuramente un giocatore che entrerebbe negli schemi dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea, facendo coppia con Cristiano Ronaldo e Dybala.

Calciomercato Juventus, come arrivare alla giovane stella del City?

L’arrivo di Gabriel Jesus a Torino comporterebbe un importantissimo esborso da parte della Juventus. Il brasiliano è uno dei calciatori più importanti del Manchester City e, vista la sua giovane età, è uno di quelli su cui il club della Premier League vorrebbe puntate anche per il futuro. Ma la squalifica inflitta dalla UEFA implica a dei ragionamenti diversi. Il costo del cartellino di Gabriel Jesus dovrebbe aggirarsi, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sui 70 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per la Juventus, che dovrebbe inevitabilmente ammortizzare con qualche cessione eccellente. In attacco, il maggior indiziato a lasciare il club bianconero in estate è Gonzalo Higuain. L’argentino era già sul piede di partenza la scorsa estate, salvo poi rimanere a Torino sotto la guida del suo grande estimatore Maurizio Sarri. Ma le cose potrebbero cambiare rapidamente durante la prossima estate, e il presidente Agnelli sarebbe pronto a regalare al suo allenatore un giocatore di assoluto livello.

