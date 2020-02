Westerdam, altra nave infetta da Coronavirus: passeggera americana positiva, ora 1200 passeggeri sono a rischio

I funzionari si stanno adoperando per rintracciare i passeggeri che sono entrati in contatto con una donna americana che si è rivelata positiva al coronavirus dopo aver lasciato una nave da crociera in acque asiatiche.

Lo scenario da incubo legato alla MS Westerdam, che è attraccata in Cambogia, è arrivato quando gli Stati Uniti hanno evacuato gli americani da un’altra nave da crociera, la Diamond Princess. Più di 300 passeggeri, tra cui 44 statunitensi, sono stati infettati durante il viaggio tra Cina e Giappone.

La MS Westerdam è stata bloccata in mare per due settimane dopo che Thailandia, Giappone, Taiwan, Filippine e Guam si sono rifiutate di lasciarla attraccare, dopo aver appreso il suo passaggio a Hong Kong.

Alla fine le è stato permesso di attraccare in Cambogia e venerdì ha iniziato a sbarcare passeggeri. Una donna americana di 83 anni che è scesa con suo marito è volata in Malesia con altri 145 passeggeri.

In seguito si è sentita male all’aeroporto di Kuala Lumpur e ha cercato assistenza medica. La compagnia di crociere Holland America ha confermato domenica la sua positività al COVID-19, il coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il Giappone annulla le feste per i 60 anni dell’imperatore

Westerdam, nuova nave da crociera infetta da Coronavirus: a rischio 1200 passeggeri

Ora i funzionari sanitari devono rintracciare gli altri viaggiatori (circa 1200) che da allora si sono dispersi. Previsto per loro uno screening per evitare il contagio da coronavirus.

“Siamo in stretto coordinamento con alcuni dei principali esperti di salute di tutto il mondo“, ha dichiarato il dott. Grant Tarling, direttore medico di Holland America Line, in una nota.

“Questi esperti stanno lavorando con le autorità sanitarie nazionali competenti per indagare e dare seguito a persone che potrebbero essere venute in contatto con la signora infettata“.

Holland America ha dichiarato di aver controllato 1.445 passeggeri a bordo il 10 febbraio e di non aver trovato temperature elevate. “Durante il viaggio non c’erano indicazioni di COVID-19 sulla nave”, ha detto.

Ma la compagnia di crociera ha affermato di aver testato solo 20 pazienti per il virus, tutti visitati nella clinica medica di bordo, e tutti erano negativi. Ma l’americana di 83 anni non è mai stata testata ed era “sfuggita” allo screening.

Se fosse stata contagiata già a bordo della Westerdam, non ha comunque sviluppato sintomi fino a una settimana dopo. Questo pone l’interrogativo se altri passeggeri della crociera, che sono rientrati a casa, possano rientrare nella stessa categoria.

La diagnosi sottolinea la continua incertezza sul se, e in che misura, il paziente medio può diffondere coronavirus prima di mostrare i sintomi.

Mentre la situazione della Westerdam era in pieno svolgimento, gli Stati Uniti hanno evacuato circa 300 americani messi in quarantena su un’altra nave da crociera, la Diamond Princess, dove il coronavirus ha contagiato 355 soggetti.

Almeno alcuni finiranno in isolamento per altre due settimane una volta tornati negli Stati Uniti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, ci sarebbe anche un italiano tra i contagiati in crociera