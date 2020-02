Juventus, condizioni Pjanic: il risultato degli esami medici a cui si è sottoposto il centrocampista bosniaco è negativo

La Juventus di Maurizio Sarri ha vissuto una domenica tutto sommato positiva contro il Brescia. Vittoria per 2-0 al termine di una prova non scintillante ma redditizia. Il recupero di Chiellini, tornato in campo nell’ultimo quarto d’ora, ha regalato qualche sorriso in più al pubblico bianconero. L’unica nota stonata per Maurizio Sarri era stato l’infortunio occorso a Miralem Pjanic, costretto ad uscire anzitempo dal campo. Per il centrocampista bosniaco solito fastidio all’adduttore destro, un problema che lo aveva già coinvolto durante la prima parte della stagione. Considerando gli impegni ravvicinati in campionato e Champions League, perdere il regista della squadra non può che essere negativo; Sarri era visibilmente nervoso nel post gara quando è stato sollecitato sul tema.

Juventus, condizioni Pjanic: il risultato degli esami medici

Oggi Pjanic si è sottoposto presso il J-Medical agli esami diagnostici alla coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus visto l’esito negativo dei test. Nessuna lesione muscolare, solo un leggere affaticamento smaltibile in pochi giorni. Il bollettino medico recita testualmente: “Dalle analisi svolte per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Maurizio Sarri può sorridere visti gli imminenti impegni contro Lione, per l’andata degli ottavi di Champions League e Inter, per il big match di campionato del prossimo 1 marzo. Il centrocampo imperfetto della Juventus non può prescindere dalla presenza del suo uomo cardine, sicuramente l’elemento di maggiore qualità.

