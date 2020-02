Duro attacco del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. La forza di centro-sinistra attacca il premier Conte, avanzando addirittura le dimissioni.

Dopo la proposta del democratico Bettini, nominata “Operazione responsabili” per assicurare una maggioranza a Conte senza Italia Viva, il partito di Matteo Renzi attacca.

Un attacco preciso che va in direzione del premier Giuseppe Conte. Con un comunicato, la nuova forza di centrosinistra ha affermato: “Se davvero Conte non riuscisse a portare a casa i responsabili, ed è difficile immaginare che il tentativo riesca, per il premier ci sarebbero solo due strade.”

Il partito del senatore fiorentino continua: “O un accordo con quel Renzi, che fino ad oggi è stato attaccato dalle veline di Chigi e direttamente dal premier, o le dimissioni“.

Così la truppa di Matteo Renzi ha attaccato dopo la proposta del democratico Bettini. Infatti il braccio destro di Nicola Zingaretti aveva chiesto al premier di sostituire gli esponenti di Iv, con “responsabili” da trovare in Aula.

Italia Viva, Renzi incalza: “Più ci attaccano, più significa che abbiamo vinto”

Il primo ad essere rimasto felice della mossa di Iv è stato proprio il suo fondatore. Infatti Renzi, incalzato dai suoi ha subito affermato: “Più ci attaccano più significa che abbiamo vinto“.

Dopo questa ffermazione che torna a dare valore ad Italia Viva, l’ex premier ha poi ripreso alcune citazioni di Confucio, dichiarando: “La pazienza è potenza. Ci vuole pazienza per sopportare le fake news di questi giorni. Ma noi ne abbiamo tanta: il gelso diventerà seta“.

Subito dopo il leader di Iv si è lasciato andare ad uno scatto tra le montagne innevate del Pakistan, dove si trova in questo momento, scrivendo come didascalia: “Ci sono momenti in cui è bello riscoprirsi a riflettere, ammirando la natura incontaminata. Anche a 4.000 metri. E quassù non ci sono polemiche ma solo tanta bellezza. Ci aspettano giorni impegnativi, buona settimana a tutti“.

Ci sono momenti in cui è bello riscoprirsi a riflettere, ammirando la natura incontaminata. Anche a 4.000 metri. E… Pubblicato da Matteo Renzi su Domenica 16 febbraio 2020

Ma mentre il senatore fiorentino è a sciare sulle montagne del Pakistan, a Roma sta succedendo di tutto. Non solo la proposta di Bettini, che avanza una maggioranza senza Iv, ma anche la voce che vedrebbe cinque o sei senatori pronti ad uscire dal partito.

A smentire il tutto però, ci hanno pensato le parole di Donatella Conzatti che ha dichiarato: “Siamo nell’epoca delle fake news. E bisogna anche ribadire l’ovvio. Ai limiti di apparire una excusatio non petita, dico che sono Italia Viva. L’altra è una notizia inventata (ad arte) e falsa“.

I senatori pronti ad uscire da Iv però hanno smentito un eventuale riapprocio con il PD. Vedremo se nei prossimi giorni qualcuno lascerà già il partito di Renzi, o se si continuerà a dare fiducia al senatore fiorentino.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Politica Italiana, CLICCA QUI !