Calciomercato Juventus, in arrivo super Colpo dal Real Madrid: i bianconeri vogliono rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione.

La Juventus vuole rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione ed è pronta a mettere a segno un vero e proprio colpaccio di mercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, infatti, ha deciso di affondare il colpo per uno dei pezzi pregiati della rosa del Real Madrid: Marcelo. Il laterale brasiliano, che è legato al club spagnolo da un contratto fino al 30 giugno 2022, ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Zidane e la situazione sembra destinata a peggiorare se si considerano i ritorni a fine stagione di Achraf Hakimi e di Sergio Reguilon, attualmente in prestito rispettivamente al Borussia Dortmund e al Siviglia.

Calciomercato Juventus, le ultime su Marcelo

Secondo quanto riportato oggi da ‘Ok Diario’, Marcelo avrebbe dunque deciso di lasciare il Real Madrid e di provare una nuova esperienza in un altro campionato. Il 31enne originario di Rio de Janiero piace anche al Paris Saint-Germain, ma la Juventus può contare su uno sponsor d’eccezione come Cristiano Ronaldo. Bianconeri, dunque, al momento in vantaggio rispetto alla concorrenza nella corsa a Marcelo: seguiremo con attenzione questa vicenda nei prossimi mesi e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

