Elton John si è sentito male durante un concerto. Il famosissimo cantante britannico ha avuto un malore durante un’esibizione davanti a migliaia di spettatori e lo spettacolo è stato annullato.

Elton John non è più un giovincello. Nato il 25 marzo del 1947, il 73enne inglese ha avuto una carriera incredibile alle spalle. Tantissimi brani di successo, un nome che è praticamente un simbolo nel mondo della musica e non solo. Il suo stile sfarzoso ed eccentrico, gli occhialoni che accompagnano ogni sua apparizione in pubblico. Colorato, acceso, sprizzante di vita. Ma ovviamente, dopo i 70 anni, lo stile di vita che ha caratterizzato la sua esistenza non può non farsi sentire. Sempre più spesso il cantante cerca di spingersi al massimo per partecipare a delle esibizioni, ma sempre più spesso il suo corpo cede alle fatiche ed agli abusi di una vita da rockstar di successo globale. Poche ore fa un altro episodio negativo in tal senso.

Elton John perde la voce e piange sul palco – VIDEO

Elton John si stava esibendo in Nuova Zelanda, per un concerto che lo vedeva protagonista. Non di certo un tour come è solito fare, ma un piccolo evento per stare di nuovo vicino ai suoi tantissimi fan. Mentre si esibiva, però, la situazione è degenerata in modo veloce. Stava cantando Candle in the Wind, riporta il Daily, quando la voce gli si è interrotta. Il cantante dopo un’oretta di esibizione si è sentito male e senza voce. Ha pianto davanti alla folla, scusandosi con tutti ed abbracciandoli.

