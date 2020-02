Coronavirus, il Dalian di Rafa Benitez finisce in quarantena in Spagna. A Malaga per il ritiro precampionato, la formazione asiatica è in isolamento per questioni di sicurezza.

Cina, l’incubo coronavirus ora invade concretamente anche il mondo del calcio. E tra chi sta vivendo il prima persona quest’esperienza scioccante c’è anche Rafa Benitez, allenatore di fama internazionale nonché ex tecnico di Inter e Napoli.

Coronavirus, Dalian in quarantena in Spagna

Il Dalian, la squadra che allena attualmente, ha scelto la Spagna per il ritiro pre-campionato. Malaga in particolare. Ma data la provenienza dalla Cina e l’allarme diffuso, in territorio iberico è scattata subito la quarantena anti-coronavirus per la formazione asiatica. Così l’intero gruppo è attualmente in isolamento per un periodo di due settimane.

Intervenuto ai microfoni di The Athletic, il 59enne spagnolo ha raccontato quanto sta accadendo in questi giorni surreali: “Sinceramente non avevo mai vissuto nulla di simile nella mia vita – esordisce Benitez -. Stiamo vivendo una pre-season anche normale da un certo punto di vista, ma in circostanze particolari”.

Benitez ha poi raccontato tutta la prassi a cui devono puntualmente sottoporsi: “Misuriamo le temperature dei nostri giocatori almeno due volte al giorno, c’è gel antisettico ovunque e dobbiamo restare in questa struttura dove siam attualmente per due settimane obbligatoriamente. Sono solo precauzioni dal momento che stiamo tutti bene – specifica il mister –, ma è una misura necessaria data la situazione”.

