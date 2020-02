La Juventus guarda al calciomercato ed è già alla caccia del prossimo colpo. Dal Napoli potrebbe arrivare un centrocampista

La Juventus, dopo le ultime prove opache, oggi in campo contro il Brescia è chiamata al pronto riscatto. Maurizio Sarri e i tifosi bianconeri sono preoccupati per i problemi della squadra nel produrre gioco e occasioni da rete e soprattutto il centrocampo è finito nel mirino delle critiche. Gli acquisti estivi Ramsey e Rabiot non hanno convinto, Khedira è perennemente infortunato, mentre Matuidi, Pjanic e Bentancur stanno attraversando una fase di calo. Sul mercato Paratici e Nedved sperano di riportare a Torino Paul Pogba, ma c’è un altro giocatore, in uscita dal Napoli, che interessa molto alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, il Napoli scarica Allan: pronta l’offerta

Ieri Gennaro Gattuso non ha convocato Allan per la gara di Cagliari, spiegando che l’assenza è dovuta al fatto che il brasiliano non si è allenato bene in settimana. Un ulteriore segnale che la storia tra l’ex Udinese e il club partenopeo è al capolinea, dopo che il centrocampista era stato vicino all’addio già a gennaio.

Allan piace molto alla Juventus, ma anche all’Inter di Conte e a Marotta, che già ai tempi bianconeri ci avevano fatto un pensiero. Secondo quarto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ il Napoli è pronto a disfarsi del brasiliano e ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro. La cessione di Allan rientrerebbe nella rivoluzione nella testa del presidente Aurelio De Laurentiis, che comprende anche l’addio di due bandiere napoletane come Mertens e Callejon. La Juventus deve stare attenta anche alla concorrenza del Paris Saint-Germain, che aveva contattato in Napoli a gennaio.