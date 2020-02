Jole Santelli diventa ufficialmente presidente della Calabria. L’esponente di Forza Italia annuncia: “E’ ora di mettersi a lavoro”.

A quasi due settimane dal risultato delle elezioni in Calabria, Jole Santelli diventa ufficialmente presidente della Calabria.

L’esponente di Forza Italia vinse la battaglia elettorale con il 55,7% di preferenze, schiacciando la concorrenza. Infatti Filippo Calippo, esponente del Partito Democratico riuscì ad ottenere solamente il 30,3% dei voti, mentre deluse Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle, con solamente il 7,3% di preferenze.

Dopo la vittoria delle elezioni, la Santelli dichiarò: “Un risultato enorme. Lo dedico ai miei genitori, ai miei nipotini, che come tutti bambini della Calabria devono avere la speranza di poterci vivere. E a Silvio Berlusconi, che mi ha consentito di fare politica“.

Calabria, Jole Santelli diventa presidente

A proclamare l’esponente di Forza Italia nuova presidente della regione Calabria, ci ha pensato la Corte d’appello di Catanzaro.

Dopo la proclamazione, la nuova governatrice non ha fornito nessuna anticipazione sui tempi di formazione della nuova Giunta regionale.

Intervistata dai giornalisti, Santelli ha dichiarato: “E’ ora di mettersi al lavoroe i tempi cominciano ad essere lunghi, anche se siamo nella norma.”

La deputata di Forza Italia ha poi continuato: “Vorrei avere un attimo per capire cercando di lavorare in questi giorni sulle urgenze da affrontare e per conoscere ancora di più della macchina regionale“.

Infine Jole Santelli ha annunciato il primo problema da risolvere nella regione, ossia il bilancio indicato come gravissimo dalla nuova governatrice.

L.P.

