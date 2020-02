Sarà un San Valentino segnato da una lieve perturbazione. Infatti, secondo le previsioni meteo le piogge colpiranno il Centro-Sud, ecco dove.

Nella giornata di ieri l’avevamo anticipato ed oggi il meteo sembra dare tutte le conferme alle indiscrezioni di ieri, sarà un San Valentino piovoso, ma solo per il Centro-Sud. Infatti sulle regioni meridionali è in atto una lieve perturbazione che capovolgerà la situazione meteorologica.

Nonostante la lieve precipitazione, l’alta pressione non molla nemmeno il centro-sud con temperature che continueranno a superare le medie stagionali.

A supportare le piogge ci penserà un vento di maestrale che scenderà dai rilievi appenninici per poi insediarsi nelle regioni tirreniche e nei rilievi meridionali.

Situazione totalmente differente invece per il Nord, dove continuerà il bel tempo. Infatti anche durante questo venerdì il sole non dovrebbe mollare la presa, riscaldando le varie regioni nel corso della giornata. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che situazione si presenterà nella giornata odierna.

Meteo, venerdì 14 febbraio

Oggi, sarà quindi un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Sorprendentemente, infatti, il maltempo durante questo inverno sta colpendo più le regioni meridionali che quelle settentrionali e la giornata odierna ne è la dimostrazione. Infatti mentre la pioggia scenderà su gran parte delle regioni del Sud, al Nord ci sarà bel tempo, con il sole che non dovrebbe mollare la presa durante la giornata. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione.

Sulle regioni del Nord Italia troveremo ancora residue nevicate sui monti Alto-Atesini a circa 500 metri d’altezza. Altrove sarà il sole a prendersi la scena, con bel tempo su tutte le regioni. Qualche nuvola di troppo la troveremo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma è scongiurata la presenza di pioggia. Le temperature salgono leggermente, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia troveremo bel tempo con qualche nuvola di troppo in Toscana. Altrove invece saranno piogge e temporali ad essere protagonisti di questa giornata. infatti le precipitazioni cadranno su Umbria e Lazio, per poi distendersi anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Diminuiscono lievemente le temperature, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Infine, sulle regioni del Sud Italia troveremo una situazione molto simile a quella del Centro. piogge e precipitazioni colpiranno dal mattino la Campania, e si estenderanno fino in Calabria ed in Puglia. Altrove invece troveremo un tempo abbastanza nuvoloso, che però non porterà ad ulteriori piogge. Anche qui le temperature sono in lieve calo, con massime dai 12 ai 18 gradi.

L.P.

