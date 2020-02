Inter, pesantissima tegola per il tecnico Conte: un big nerazzurri sarà infatti costretto a saltare la super sfida contro la Lazio.

Pessime notizie in casa Inter in vista della super sfida della 24esima giornata di campionato contro la Lazio. Il tecnico nerazurro, Antonio Conte, sarà infatti costretto a rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori: Sensi. L’ex Sassuolo si è infortunato nel corso della gara di Coppa Italia contro il Napoli e dovrà saltare la partita dell’Olimpico contro l’undici di Simone Inzaghi. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Inter: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”.

Inter, tegola per Conte: un Big salta la Lazio!

Resta da capire, a questo punto, chi prenderà il posto di Sensi nel centrocampo di Conte. Non è escluso un impiego dal 1′ di Eriksen, anche se appare più probabile un ingresso dell’ex Tottenham a gara in corso. Da qui alla sfida dell’Olimpico mancano ancora più di 48 ore e, quindi, in casa Inter si faranno tutte le opportune valutazioni per capire chi mandare in campo nello spareggio scudetto e Champions League contro la Lazio. Intanto, però, c’è una pessima notizia in casa Inter. Sensi non ci sarà contro Immobile e compagni.

