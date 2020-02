Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio di queste ore: i bianconeri avrebbero bloccato l’allenatore della prossima stagione.

Nelle scorse ore si è parlato con una certa insistenza di un ritorno di fiamma per Pep Guardiola, ma il prossimo allenatore della Juventus potrebbe arrivare dalla Serie A. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore è Maurizio Pistocchi attraverso il proprio account Twitter: “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”.

💣Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione💣 pic.twitter.com/aqxSS9YwT9 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020

Calciomercato Juventus, arriva Simone Inzaghi

Già l’anno scorso la Juventus ha monitorato con attenzione la situazione di Simone Inzaghi prima di virare su Maurizio Sarri. L’avventura dell’ex tecnico del Napoli a Torino, però, sta deludente le aspettative e, dunque, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a rifarsi sotto per l’attuale allenatore della Lazio. Il direttore sportivo Paratici ha un buonissimo rapporto con Simone Inzaghi e lo apprezza tantissimo: la prossima, a questo punto, potrebbe essere davvero la stagione buona per il trasferimento dello stesso Inzaghi sulla panchina della Juve.

