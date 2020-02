Coronavirus, S&P taglia il tasso di crescita del Pil mondiale: impatto economico devastante in tutto il mondo

Il coronavirus non sta avendo un terribile impatto solo sulla sanità mondiale ma anche sull’aspetto economico. E’ notizie proprio di queste ore del taglio da parte dell’agenzia di rating Standard & Poor’s dello 0,3% della crescita del Pil globale.

S&P sottolinea come la grossa incertezza del mercato sulla vicenda 2019-NcoV porterà ad un calo degli investimenti internazionali. In più è previsto come il picco del virus si toccherà in Cina e negli altri stati tra fine febbraio e giugno. Di conseguenza il peggio dovrebbe ancora arrivare.

Se l’epidemia avrò una diffusione più ampia, “aumenteranno i costi per i paesi meno preparati a combattere una pandemia di queste dimensioni, portando ad una ripercussione sulla complessa rete economica globale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, per l’Oms è peggio del terrorismo: superate le 1.000 vittime

Coronavirus, S&P declassa il Pil mondiale: impatto economico devastante

Nonostante i dati allarmistici condivisi dall’agenzia americana, attualmente i mercati finanziari sembrano generalmente positivi sulla valutazione dell’entità dell’epidemia. L’indice S&P500 è cresciuto del 3% da gennaio e si stanno proponendo modelli simili per quasi tutti gli indici azionari europei e asiatici.

In questo momento l’unica pesante eccezione è la Cina, dove il governo ha dovuto immettere miliardi di dollari di liquidità per combattere l’emergenza (ad esempio con la costruzione di ospedali specializzati). In più la borsa di Shenzen è rimasta chiusa in via eccezionale fino al 31 gennaio, prorogando le festività del capodanno lunare.

Gli effetti economici del coronavirus, nella Repubblica Popolare, si faranno “sentire maggiormente nei settori come il traffico aereo, i giochi, la vendita al dettaglio e le strade a pagamento. Chiusure temporanee di impianti in Cina possono causare ripercussioni pesanti in determinati settori, tra cui automobili, tecnologia e materie prime industriali. In Cina, hanno già prestabilito un aiuto alle banche per agevolare una ripresa interna dell’economia. La stima di S&P prevede un calo della crescita cinese sul Pil dello 0,7%, dal 5,7 al 5 %.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> F1, annullato il Gp della Cina: troppo alto il rischio coronavirus