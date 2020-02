Grande paura ad Amsterdam, dove è esploso un pacco bomba. Un’altro a Kerkrade, nel Sud dell’Olanda

Grande preoccupazione questa mattina in Olanda, dove sono esplosi due pacchi bomba. La città maggiormente colpita è stata la capitale Amsterdam, dove intorno alle 8 in un ufficio postale, all’interno di un edificio commerciale nella zona di Bolstoen, è avvenuta la prima detonazione. L’altra esplosione è avvenuta a Kerkrade, nel Sud dei Paesi Bassi, in una società di smistamento della posta. Fortunatamente, come riferito dal sito ‘Hnl’ in nessuno dei due casi si sono verificati dei feriti.

Paura ad Amsterdam, esploso un pacco bomba. Altra detonazione a Kerkrade

Soltanto tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza nelle due esplosioni nelle città olandesi. Le cause sono ancora da accertare e la polizia sta indagando sugli attentati. Il primo scoppio è avvenuto ad Amsterdam presso l’istituto di credito Abn Amro, mentre la seconda mezz’ora più tardi a Kerkrade, città circa 200 chilometri a sud della capitale, in un magazzino di smistamento della posta.

Entrambe gli edifici sono stati prontamente evacuati e non c’è stato nessun ferito. Un episodio del genere era avvenuto, sempre ad Amsterdam, a gennaio, quando una lettera bomba era stata recapitata in un hotel. Ma non solo, perché nella stessa settimana altre 5 lettere contenenti ordigni erano state inviate ad aziende olandesi, ma nessuna di esse era esplosa. Le forze dell’ordine avevano escluso la pista del terrorismo, ma i nuovi casi di pacco bomba fanno tornare nella paura tutta l’Olanda.