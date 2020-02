Piove sul bagnato in casa Napoli, oltre al danno anche la beffa per l’attaccante polacco

Domenica da incubo – che continua – per il Napoli e gli azzurri. Durante il match delle 15:00 tra il club azzurro ed il Lecce, un grosso errore arbitrale del giovane arbitro Giua, ha fatto ampiamente discutere. Il mondo del calcio si è ribellato a quest’episodio ed altri simili avvenuti in Serie A nella stessa giornata, ma non è bastato. L’oggetto della discussione è stato un fallo in aria di rigore su Milik valutato come punizione e simulazione, con annesso cartellino giallo per il giocatore polacco.

Oltre al danno, la beffa per Napoli e Milik

Fallo in aria rigore per Milik – palesemente a favore degli azzurri – ma l’arbitro Giua decide che è punizione per il Lecce e cartellino giallo per simulazione all’attaccante polacco. Ma ciò non basta: il giudice sportivo Mastrandrea ha inflitto una multa di due mila euro a Milik, l’attaccante del Napoli: ‘reo di avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria’.

Quello preso contro il Lecce nel match di domenica è il terzo cartellino giallo per l’attaccante polacco che dovrà fare molta attenzione a non far scattare il quarto che gli porterà automaticamente la diffida.